في بلاط-جبيل كانت محطة لوليم نون واستقبال شعبي له... فلماذا بلاط؟

شهدت منطقة البلاط تحركات تضامنية مع شقيق الضحية في انفجار مرفأ بيروت جو نون، وليم نون، منذ يوم أمس عند توقيفه.وتجمّع في البلاط عدد من المواطنيين ورجال الدين، تضامنا مع وليم نون.