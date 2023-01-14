إطلاق وليم نون جاء بعد بيان لمجلس القضاء الاعلى ... فهل حظي بموافقة جميع أعضائه؟

بعد أن استنكر مجلس القضاء الاعلى، في بيان، التهجم على عمل القضاة وعبّر عن رفضه التطاول على القضاء، علمت الـLBCI أن البيان حظي بموافقة جميع أعضاء المجلس من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الى القاضي عفيف حكيم باستنثاء رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي أصر على عدم رضاه على البيان.