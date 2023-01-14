وليم نون يصل الى منزله في مشمش

أعلن وليم نون لدى وصوله الى منزله في بلدة مشمش الجبيليّة أنه وقّع على تعهّد بعدم التعرّض للقضاء أو لقصر العدل، واشار الى ان "الهدف ليس تحقير القضاء ولكن اهالي الضحايا قد نفذ صبرهم".



ولفت الى ان اهالي الشهداء يُرحّبون بأي تعاون مع أي جهة تساعد في قضيّة انفجار المرفأ.