جريحان في حادث سير على طريق عام جعيتا

جرح شخصان في حادث سير صباح اليوم على طريق عام جعيتا كسروان، وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني واستعملت الآت الإنقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب جريح من سيارته، من ثم نقلته إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية وحالته حرجة، فيما نقل الصليب الأحمر الجريح الآخر.