العثور على جثة فتاة في معراب

عثر على جثة فتاة مواليد العام 2007 مصابة بطلق ناري في رأسها من بندقية صيد عيار 12 ملم في بلدة معراب.



وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.



وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي، تم نقلها بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية.