المدعي العام البيئي في جبل لبنان يدعي على مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه وعلى المتعهد جهاد العرب وشركته

أفادت معلومات للـLBCI بأن "المدعي العام البيئي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون ادعى على مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه نبيل الجسر وعلى المتعهد جهاد العرب وشركته بتهمة تنفيذ مطمر الكوستا برافا من دون الحصول على موافقة الأثر البيئي من وزارة البيئة وأحال الملف على قاضي التحقيق البيئي".