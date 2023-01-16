عصابة مسلحة أقدم أفرادها على ترويع السكان والاعتداء عليهم في عرمون في قبضة شعبة المعلومات

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن في الآونة الأخيرة كَثُرَت الاعتداءات على المواطنيين من قبل عصابة مسلّحة في منطقة عرمون يقوم أفرادها بترويع السكان والاعتداء عليهم وإطلاق النار باتجاههم.



على إثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات اجراءاتها الميدانية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من كشف كامل هوية أفراد العصابة، وهم كلّ من:



ج. ح. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)

ع. ت. (من مواليد عام ١٩٩٤، فلسطيني)

هـ. ت. (من مواليد عام ۲۰۰۰، فلسطيني)

أ. ج. (من مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني)



وهم من أصحاب السوابق بجرائم: سلب وسرقة وإطلاق نار ومحاولة قتل وضرب وايذاء. أعطيت الأوامر إلى دوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان وجودهم وتوقيفهم.



وبتاريخ 10-1-2023، وبعد رصدٍ ومتابعة، تم تحديد مكانهم في عرمون، حيث تم نصب كمينٍ محكمٍ، نتج عنه توقيف الثلاثة الأُوَل بعد تبادلٍ لإطلاق النّار فيما أقدم الرابع على إثرها على تسليم نفسه، وتم ضبط مسدّسين حربييّن.



وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة الاعتداء على المواطنيين وترويعهم وإطلاق النّار باتجاههم، وآخر اعتداءاتهم كانت بتاريخ 8-1-2023. كما اعترفوا بتعاطي المخدّرات



كذلك، اعترف الموقوف الثّالث بأنّه شارك، بتواريخٍ سابقة، ضمن عصابة مختصّة في سرقة السّيّارات.



وأجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على اشارة القضاء المختص".