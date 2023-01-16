12 شخصاً من أهالي ضحايا انفجار المرفأ خضعوا للتحقيق اليوم.. كيف تبدو الصورة؟

وصل 12 شخصاً من أهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين الى ثكنة بربر الخازن في فردان وخضعوا للتحقيق بناءً لإشارة من المحامي العام الإستئنافي في بيروت زياد حمادة.



وتزامناً مع وصولهم، أقيم تحرك تضامني.



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