الجيش: توقيف مواطنَين في الشياح لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 16 / 1 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشياح المواطنَين (ح.م.) و(ت.م.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها بعد نقلها من البقاع إلى جبل لبنان، وضبطت في حوزتهما كميةً كبيرةً منها كانا بصدد ترويجها بمساعدة شخص آخر.



وبحسب البيان، فقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.