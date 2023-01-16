توقيف مواطنَين في الشمال لتشكيل عصابة مسلحة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في محافظة الشمال المواطنَين (ب.م.) و(خ.ك) كونهما مطلوبَين بموجب عدة مذكرات توقيف لقيامهما مع عدد من الأشخاص بتشكيل عصابة مسلحة تنشط في أعمال الخطف والسلب والسرقة وفرض الخوات بقوة السلاح والتعدي على المواطنين.