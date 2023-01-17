دوريات لأمن الدولة في الشمال تكشف مواد فاسدة

جالت دوريات من أمن الدولة على المحال والمؤسسات التجارية في الشمال، برفقة مندوب من وزارة الإقتصاد، حيث تم العثور على كميات من المواد المنتهية الصلاحية التي يتم بيعها للمواطنين.وعلى الأثر، تم تحرير محاضر ضبط بتلك المؤسسات.