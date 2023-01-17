التحقيقات الأوروبية في بيروت... هذه آخر تفاصيلها

التحقيقات الأوروبية في بيروت... هذه آخر تفاصيلها

في اليوم الثاني من التحقيقات الأوروبية التي تستمر لخمسة أيام، إستمع القضاة الأوروبيين إلى مدير بنك الموارد مروان خير الدين و أحمد جشي، نائب سابق لحاكم مصرف لبنان كشهود.



وبدأت التحقيقات منذ التاسعة صباحًا بعدما إلتقى القضاة الأوروبيون بمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لإطلاعه على الأسئلة التي ستطرح على الشهود.



بعد ذلك، دخلت الوفود الثلاثة لتشارك في الجلسة إلى جانب المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس التي تدير الجلسة، تنفيذًا للإستنابات القضائية الأوروبية في تحقيق وصف بالسري جدًا.







