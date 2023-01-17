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سلوم موقوفة مجددًا بفساد النافعة وإشارة التوقيف من غسان عويدات شخصيًا

سلوم موقوفة مجددًا بفساد النافعة وإشارة التوقيف من غسان عويدات شخصيًا

منذ منتصف تشرين الأول الفائت، فتحت المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب ملف مغارة النافعة على مصراعيه.