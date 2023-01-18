بعد ذكر ساندرا الراعي في تقرير الـLBCI حول التحقيقات في ملف فساد النافعة... محاميان يوضحان

بعد ذكر ساندرا الراعي في تقرير الـLBCI حول التحقيقات في ملف فساد النافعة... محاميان يوضحان

ردًا على ما ورد في تقرير للـLBCI حول التحقيقات في ملف فساد النافعة، أوضح المحاميان لينا بركان وجورج الخوري بوكالتهما عن ساندرا الراعي التي ورد ذكرها في التقرير أنها عملت في هيئة السير والآليات والمركبات كسكريتيرة لرئيس الهيئة، وبالتالي لا يمكن تحميلها مسؤولية تنفيذ أمر رئيسها، وأن ما نشر عنها يعتبر تشهيرًا.