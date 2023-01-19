روزيت السيّد وهناء صبرا مفقودتان. هل تعرفون مكانهما؟

تعميم صورتي فتاتين مفقودتين



عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودتَيْن:



- روزيت عباس السّيّد (من مواليد عام 2000، لبنانيّة)



- هناء علي صبرا (من مواليد عام 1996، لبنانية)



اللتان غادرتا منزلَي ذويّهما في محلّة برج البراجنة – الضاحية الجنوبية، وبلدة الدوير الجنوبية، بتاريخ 14-01-2023، ولم تَعُودا لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومة عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بمفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على الرقم: 451162-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.