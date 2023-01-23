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يسرقان الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة فأوقفتهما شعبة المعلومات بالجرم المشهود!

أمن وقضاء
2023-01-23 | 03:10
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يسرقان الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة فأوقفتهما شعبة المعلومات بالجرم المشهود!
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يسرقان الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة فأوقفتهما شعبة المعلومات بالجرم المشهود!

توقيف سارقي كابلات كهربائية في البقاع الغربي

في اطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة لمؤسسة كهرباء لبنان، كثّفت الشعبة دورياتها الليلية في الأماكن المحتمل تعرّضها لعمليات السرقة، وأعطيت الأوامر للعمل على توقيف كل المتورّطين في تلك العمليات، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.

وبتاريخ 14-01-2023 وبنتيجة المراقبة الميدانية التي قامت بها دوريّات الشّعبة، تمكّنت من رصد شخصين في بلدة صغبين - البقاع الغربي، في أثناء قيامهما بسرقة أسلاك كهربائية، فعملت على توقيفهما، بالجرم المشهود، وضبطت أسلاكًا نحاسية بطول 1000 متر تقريباً، وباستجلاء بطاقتي هويّتهما، تبيّن أنّهما يدعيان:

- خ. ب. (من مواليد عام ١٩٩٤، سوري)
- ي. ز. (من مواليد عام ١٩٩٦، سوري) من أصحاب السّوابق في مجال سرقة الكابلات الكهربائية وبحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة.

وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فإنه بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بسرقة كابلات كهربائية عن الشّبكة العامّة في مناطق عدّة.

وقد تم تسليم الكابلات المسروقة إلى مؤسسة كهرباء لبنان.

وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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