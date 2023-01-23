مطلوب خطر بجرائم متعددة في قبضة مفرزة حلبا القضائية بعد مطاردة في المنية

مطلوب خطر بجرائم متعددة في قبضة مفرزة حلبا القضائية بعد مطاردة في المنية

في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لتوقيف المطلوبين للقضاء، تمكنت مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف أحد أخطر المطلوبين بجرائم سلب، وسرقة، وإطلاق نار، ورمي رمانات يدوية، وذلك بعد مطاردته في بلدة المنية، ويدعى: - ب. ح. (مواليد عام 1997، لبناني).



كما تم توقيف سائق السيارة، ويدعى: - ن. ع. (مواليد عام 1998، لبناني).



وبتفتيشهما والسيارة، تم العثور على كمية من المواد الممنوعة.



والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.