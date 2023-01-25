جرعة دعم أميركية لعناصر الجيش وقوى الامن الداخلي

دخولَ المُساعدات المالية الخارجية على خَط عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي



لم تُفَرِّقْ الازمةُ الإقتصادية بين مَدنيٍ وعسكري، وبين ضابط ورتيب وعسكري.



الأمر استَدعى دخولَ المُساعدات المالية الخارجية على الخَط.



72$ مليون دولار هبة من الولايات المتحدة الأميركية أُعلن عنها كمساعدة للجيش وقوى الأمن الداخلي التي ولأول مرة سيتقاضى أفرادُها مبلغا شهرياً بالدولار.