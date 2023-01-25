قضية انفجار مرفأ بيروت... عويدات يطلق الموقوفين ويدعي على البيطار

قرر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اطلاق جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت ومنعهم من السفر.



إلى ذلك، ادعى القاضي غسان عويدات على القاضي طارق البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرر منعه من السفر.



اليكم تفاصيل مستجدات ملف المرفأ في الفيديو المرفق...