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"هرج ومرج وتدافع وتلاسن"... وزير العدل يروي ما حصل مع النواب داخل قصر العدل

أمن وقضاء
2023-01-26 | 07:24
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&quot;هرج ومرج وتدافع وتلاسن&quot;... وزير العدل يروي ما حصل مع النواب داخل قصر العدل
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"هرج ومرج وتدافع وتلاسن"... وزير العدل يروي ما حصل مع النواب داخل قصر العدل

"هرج ومرج وتدافع"... وزير العدل يروي ما حصل مع النواب داخل قصر العدل

أسف وزير العدل هنري الخوري "للمشهدية السيئة والمؤسفة التي حصلت أثناء استقباله مجموعة من النواب داخل قصر العدل".

واوضح الوزير الاشكال "الذي تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة، وثانيا نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا اصول التخاطب واللياقة مع الوزير" بحسب البيان.

واضاف البيان: "الوزير وافق على استقبال النواب الذين استرسلوا بالادلاء بمواقفهم وكان مصغياً بهدوء لجميع المداخلات الا ان حماسة بعض النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير  وتحديدا النائب وضاح الصادق الذي كال لوزير العدل بألفاظ نابية طالبا منه الاستقالة إذا لم يتصرف، دفعت بالقاضي ايلي حلو التقدم من النائب طالباً منه الهدوء والجلوس، الا ان النائب وضاح الصادق استشاط غاضبا، وقال للقاضي: "شيل ايدك عني وليه"... فأجابه القاضي: "لا أسمح لك باهانتي".. وهنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القاضي حلو الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل امن الوزير ومرافقيه للحؤول دون التضارب الذي حصل بين مجموعة من النواب والأمن".

وتابع البيان: "يأسف وزير العدل لهذا الاحتداد المفرط الخارج عن المألوف والذي ادى إلى هذا الهرج والمرج علماً انه خلال اللقاء أبدى كامل استعداده باستعمال كافة صلاحياته لمعالجة تداعيات ملف المرفأ و مستجداته وهو حريص على السير به إلى خواتيمه مهما كانت الظروف علما انه لم يتوان سابقاً عن استعمالها منذ توليه مهام الوزارة".
 
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