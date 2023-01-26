بعد بيان وزير العدل... وضاح صادق: لو كنت مكانه لخجلت

بعدوزير العدل الذي يروي فيه ما حصل مع بعض النواب خلال الاجتماع معه داخل قصر العدل، أكد النائب وضاح الصادق بالقول: "صحيح أنني تعاطيت معه بحدة وبصوت مرتفع وأندم انني أكملت معه الاجتماع، "فالوزير طلع ضعيف"، وقلت له أن قراره هو سياسي".وتابع: "بعد ان خرجت، استمر الاعتداء على النواب الآخرين، والكمين كان بالخارج، وشخصان وقفا بيننا، لم يكن لا الوزير ولا فريقه يعرفون من هما، وبالتالي، لو كنت مكان الوزير لكنت خجلت واستقلت اليوم".التفاصيل الكاملة في الفيديو اعلاه..