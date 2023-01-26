عمال مرفأ طرابلس "المياومون": الاضراب المفتوح

نفذ عمال مرفأ طرابلس (المياومون) اعتصاما امام مدخل المرفأ احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية وتفلت سعر صرف الدولار الاميركي، اضافة الى عدم قبض مستحقاتهم المالية التي باتت لا تساوي شيئا بسبب انهيار العملة الوطنية.ورفع المعتصمون يافطات تطالب بدفع حقوقهم، مؤكدين "الاضراب المفتوح وعدم العودة الى العمل حتى تحقيق مطالبهم".