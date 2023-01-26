قائد الجيش بحث في التطورات مع لاكروا ولازارو

قائد الجيش بحث في التطورات مع لاكروا ولازارو



إستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا يرافقه قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Aroldo Lázaro.



وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.