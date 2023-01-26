وسقط العدل على باب قصره... إجتماع مجلس القضاء طار والحرب المفتوحة بين البيطار وعويدات مستمرة

مجلس القضاء الاعلى لم يجتمع ... هل سقط العدل؟

طار إجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي كان من المفترض أن يناقش ملف إنفجار المرفأ والحرب القضائية المفتوحة بين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ...