مصلحة الليطاني تقدمت بشكوى جزائية بحق مجهولين تعدوا على منشآتها

مصلحة الليطاني طلبت تحديد المدعى عليهم وملاحقتهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها "تقدمت بشكوى جزائية إلى جانب النيابة العامة التمييزية بحق مجهولين لإقدامهم على التعدي على منشآتها من خلال قيامهم بسرقة كابل الفايبر أوبتك بطول 500 متر (indoor/outdoor fiber optic cable SM-OS2-6 CORES في منطقة قتالة جزين، التابع لمعمل بولس أرقش".



وطلبت المصلحة في الشكوى المقدمة تحديد المدعى عليهم وملاحقتهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم ومنعهم من التعرض لمنشآتها.