الجيش: خرقان للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه "بتاريخ 26 /1 /2023 اعتبارا من الساعة 03.20 ولغاية الساعة 09.35، تم تسجيل خرقين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة من قبل زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي، لمسافة أقصاها 500 متر، حيث أقدم العناصر على إطلاق قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.



وأفادت قيادة الجيش بأنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.