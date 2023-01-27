قوى الأمن: توقيف سارقين في الشويفات والأوزاعي

قوى الأمن: توقيف سارقين في الشويفات والأوزاعي



بتاريخ 11-11-2022، دخل شخصان مجهولان إلى منزل مواطن في محلة عين الرمانة، وأقدما على تكبيله ووضع شريط لاصق على فمه، ثم سلباه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية وخمسماية دولار أميركي وهاتفه الخلوي، وقاما بتصويره بعد أن أجبراه على تعاطي كمية من مادة الكوكايين وهو عار، وذلك بهدف إبتزازه ولمنعه من التقدم بشكوى لدى المراجع المختصة.



وبناء عليه، باشرت القطعات المختصة فى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف المذكورين وتوقيفهما.



وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هويتيهما، وهما:

- ح. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۰، سوري)

- ح. ك. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري).



وبتاريخ 03-01-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ عمليتين متزامنتين، نتج عنهما توقيف الأول في مدينة الشويفات والثاني في محلة الأوزاعي.



وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بالدخول إلى المنزل المذكور والإعتداء على مالكه وتكبيله وسلبه المبلغ المالي والهاتف الخلوي، وأنهما قاما ببيع الهاتف، فتم استرجاعه وإعادته إلى مالكه.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.