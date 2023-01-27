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بملف النافعة... الافراج عن ١٣ موقوفًا

بملف النافعة... الافراج عن ١٣ موقوفًا

علمت الـLBCI ان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور اخلى سبيل ١٣ موقوفًا بملف النافعة ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تستأنف القرار لكن الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي صدقت قرار منصور بالأكثرية.

