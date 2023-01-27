غادرت مكان عملها في المستشفى اللبناني الإيطالي ولم تَعُد...

غادرت مكان عملها في المستشفى اللبناني الإيطالي ولم تَعُد...

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: فطينة أحمد جمال (من مواليد عام 1970، سورية) التي غادرت، بتاريخ 25-1-2023، مكان عملها في المستشفى اللبناني الإيطالي – قضاء صور، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر المخيمات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 741474-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.