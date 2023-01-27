قتيل و3 جرحى في حادث سير على طريق بيت الككو - المتن

قتيل و3 جرحى في حادث سير على طريق بيت الككو - المتن



قتل شاب وسقط ثلاثة جرحى في حادث سير على طرق بيت الككو - المتن.



ونقل عناصر من الدفاع المدني جريحين إلى مستشفى بحنس والقتيل إلى مستشفى سرحال، فيما نقل الجريح الثالث إلى مستشفى آخر للمعالجة.