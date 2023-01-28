جمعيّة أهالي ضحايا انفجار المرفأ: الغاية من البيان المذكور سابقا كانت قطع الطريق على أيّ محاولة فتنة

جمعيّة أهالي ضحايا انفجار المرفأ: الغاية من البيان المذكور سابقا كانت قطع الطريق على أيّ محاولة فتنة

اوضحت جمعيّة أهالي ضحايا انفجار المرفأ، انه بعد صدور بيان عن الجمعيّة اليوم يُحذّر من التحرّكات التي قد تؤدّي إلى تأجيج الإحتقان في البلد أو الإنجرار إلى لعبة شارع مقابل شارع، يهمّنا التوضيح بأنّ الغاية من البيان المذكور كانت قطع الطريق على أيّ محاولة فتنة من هذا النوع، إلاّ أنّ الجمعيّة تقدّر عالياً حرص مجموعات الحراك المدني والقوى السياديّة الحرّة والمستقلّة التي ما انفكّت تدعم تحرّكات أهالي ضحايا المرفأ منذ لحظة وقوع الإنفجار المشؤوم بمواجهة منظومة النيترات وأدواتها من سياسيّين وأمنيّين وإداريّين وحتى بعض القضاة، ليس آخرهم المدّعي العام التمييزي المتجاوز لاختصاصه وموقعه وصلاحيّاته كمدافع أوّل عن الحقوق والمجتمع إلى موقع الحامي للطغاة والمُجرمين.