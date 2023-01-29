الجيش يدهم بلدة حورتعلا

الجيش يلقي القبض على شخصين

دهمت قوة من الجيش بلدة حورتعلا عند الثانية فجرا، بالتزامن مع تحليق مروحيات فوق البلدة.



وقد تم إلقاء القبض على ع. ع. م. وعلى نجله ش. م. وأصيب خلال إطلاق النار سوري يعمل لدى ح. م. في البلدة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.