توقيف 3 أشخاص في منطقة القبة - طرابلس

توقيف 3 أشخاص في منطقة القبة - طرابلس



أوقفت قوة من الجيش في منطقة القبة - طرابلس لبنانيَّين اثنين وسوريّاً واحداً لحيازتهم أسلحة حربية ولكونهم مطلوبين بجرم إطلاق النار.



ضُبطت في حوزتهم بندقية كلاشينكوف ومسدسان حربيان.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص.