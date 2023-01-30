ضبط 120 ألف دولار مع عاملة إثيوبية كانت في طريقها لمغادرة لبنان

ضبط 120 ألف دولار مع عاملة إثيوبية كانت في طريقها لمغادرة لبنان

ضبطت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت مبلغًا كبيرًا من الأموال قدر بـ120 ألف دولار أميركي مع عاملة إثيوبية كانت في طريقها لمغادرة لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وسارعت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار إلى الإتصال بكفيلها حيث كانت تعمل، ليتبين أن الأموال في معظمها مسروقة من منزله.



وحولت العاملة الأثيوبية إلى الضابطة الإدارية والعدلية في المطار لإجراء التحقيقات، ثم تم تسليم المبلغ إلى صاحبه.