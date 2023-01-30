وعد محمود قاروط خرجت ولم تَعُد، هل من يعرف عنها شيئًا؟

وعد محمود قاروط خرجت ولم تَعُد، هل من يعرف عنها شيئًا؟



عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة القاصر المفقودة، وعد محمود قاروط (مواليد عام 2006، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 29-01-2023 منزل ذويها الكائن في بلدة ميس الجبل-مرجعيون، ولم تَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنها تعاني من اضطرابات نفسية.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر ميس الجبل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 865013 -07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.