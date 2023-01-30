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توقيف عصابة سرقة في جبيل...

أمن وقضاء
2023-01-30 | 16:47
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توقيف عصابة سرقة في جبيل...
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توقيف عصابة سرقة في جبيل...

توقيف عصابة سرقة في جبيل...

بتاريخ 29/1/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة جبيل المواطنين: (م.ر.)، (م.س.)، (م.س.) و(س.م.) لتأليفهم عصابة تقوم بأعمال سرقة منازل ومحلات تجارية في عدة مناطق في قضاء جبيل، كما توجد في حقهم عدة مذكرات توقيف بجرائم تعاطي المخدرات والإتجار بها وترويج عملات مزورة والإعتداء على المواطنين.

وضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات وسلاح صيد.

وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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عصابة سرقة

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