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شعبة المعلومات توقف منفذ جريمة القتل التي حصلت في جل الديب وتعمم صورة الضحية

أمن وقضاء
2023-02-01 | 04:23
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شعبة المعلومات توقف منفذ جريمة القتل التي حصلت في جل الديب وتعمم صورة الضحية
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شعبة المعلومات توقف منفذ جريمة القتل التي حصلت في جل الديب وتعمم صورة الضحية

شعبة المعلومات توقف منفذ جريمة القتل التي حصلت في جل الديب وتعمم صورة الضحية

بتاريخ 25-1-2023، عثر في محلة جل الديب على جثة شخص مجهول الهوية مضرجة بالدماء بسبب إصابتها بطعنات عدة، وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي خبر هذه الجريمة وصور الجثة على أنها عائدة لصراف تعرض للقتل بعد سلبه أمواله، مما أثار الذعر في نفوس سكان المنطقة.

وعلى الفور، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للمباشرة بإجراءاتها الميدانية والإستعلامية والكشف على مسرح الجريمة لتحديد ملابساتها ومعرفة القاتل وتوقيفه.

وبنتيجة الجهود الحثيثة والإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة، في خلال ساعات معدودة، من تحديد هوية مشتبه به، وهو المدعو:
- خ. م. (من مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني).

وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة التابعة للشعبة من تحديد مكان إختبائه في داخل غرفة في بلدة غرفين الجبيلية، حيث نفذت فجر تاريخ 26-1-2023 مداهمة وأوقفته، وبرفقته المدعو:
- غ. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۱، مكتوم القيد).

وتم ضبط السكين الذي استخدم في تنفيذ جريمة القتل ومبلغ مزيف بقيمة سبعة آلاف وثلاثمائة دولار أميركي.

وبالتحقيق معهما، أفاد الأول بأنه يقوم بتوزيع الدولارات المزيفة على المروجين. وليل تاريخ 25-1-2023، توجه إلى محلة جل الديب لبيع كمية منها إلى أحدهم، حيث التقى بشخصين لاستلام المبلغ المزيف، وفي أثناء عرضه الأوراق النقدية المزيفة عليهما، أقدم أحدهما على سرقتها والفرار فيما أقدم الشخص الثاني على التهجم عليه وضربه بصاعق كهربائي، مما دفعه إلى طعنه بواسطة سكين عدة طعنات في رقبته، ثم لاذ بالفرار من المكان وتوارى عن الأنظار.

واعترف (غ. ح.) أنه من زود الموقوف الأول بالمبلغ المزيف لتسليمه في جل الديب.

وبنتيجة المتابعة لتحديد هوية الشخص الذي كان برفقة المغدور، تبين أنه يدعى:
- ج. م. (من مواليد عام ١٩٩٥، مصري).

وقد تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في مدينة الجديدة بتاريخ 26-1-2023 واعترف بما نسب إليه، وأنه اتفق مع الضحية - الملقب "أبو شادي" وهو سوري الجنسية ومجهول باقي الهوية - على تنفيذ عملية سلب أحد مروجي العملة المزيفة في جل الديب، وأن دوره كان يقتصر على سرقة المبلغ، فيما كان دور أبو شادي هو إعتراض مروج العملة وضربه كي لا يتمكن من اللحاق بهما. وعلم لاحقًا عبر وسائل الإعلام أن "أبو شادي" تعرض للطعن والوفاة من جراء العملية المذكورة.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

وعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الضحية، طالبة من الذين يعرفون أي معلومات عنه التواصل مع فرع معلومات جبل لبنان على الرقم ٥١٣٧٣٢-01 والتوجه إلى الفرع المذكور لإستلام الجثة.


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