لقاء بين القاضيين عبود والبيطار.. ما الغاية منه؟

حضر المحقق العدلي في قصية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى قصر عدل بيروت حيث اجتمع مع الرئيس الاول القاضي سهيل عبود.



وقد علمت الـLBCI أن اللقاء بين القاضيين سهيل عبود والبيطار هو لايجاد حلّ معيّن في قضية انفجار مرفأ بيروت ويأتي عشية الاجتماعات التي حصلت بين وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري وعبود وبين وزير العدل ومدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.