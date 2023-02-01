مصادرة حليب طازج ولبنة في أحد معامل الالبان والاجبان في صيدا

ضبطت مصلحة الاقتصاد في الجنوب، بمؤازرة دورية من جهاز أمن الدولة، 400 كلغ من الحليب البقر الطازج يحتوي على حشرات، و190 كلغ من اللبنة غير مستوفية للشروط الصحية، وذلك في أحد معامل الالبان والاجبان في صيدا- الفوار.



وبإشارة من النيابة العامة في الجنوب بشخص القاضي رهيف رمضان، تم حجز البضاعة المضبوطة ونُظم محضر ضبط بالمخالفة وتم سحب عيّنات وإرسالها الى المختبر ليبنى على الشيء مقتضاه.