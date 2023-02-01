جولة لمراقبي الإقتصاد في النبطية على المؤسسات ومكاتب أصحاب المولدات... ومحاضر ضبط بحق المخالفين

جولة لمراقبي الإقتصاد في النبطية على المؤسسات ومكاتب أصحاب المولدات... ومحاضر ضبط بحق المخالفين

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك، بمرافقة ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة في النبطية، على المؤسسات والمحال التجارية ومكاتب أصحاب مولدات الإشتراكات الكهربائية الخاصة في النبطية وجوارها للكشف على الفواتير التي صدرت لهذا الشهر والتأكد من إلتزامهم التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزير الطاقة والمياه.



وقد سطروا محاضر ضبط بحق المخالفين.