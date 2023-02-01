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مداهمات لصرافين في أسواق بعلبك... وتوقيف إثنين يعملان بشكل غير شرعي

مداهمات لصرافين في أسواق بعلبك... وتوقيف إثنين يعملان بشكل غير شرعي

نفذت دورية من الشرطة القضائية مداهمات لصرافين في أسواق مدينة بعلبك، وتم توقيف إثنين يعملان بالصرافة بشكل غير شرعي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.