سرقة كابلات كهرباء في بخعون - الضنية

سرقة كابلات كهرباء في بخعون - الضنية

أقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة كابلات كهرباء شركة كهرباء لبنان في بلدة بخعون - الضنية بالقرب من مسجد العين في البلدة قبل أن يلوذوا بالفرار، ما أدى إلى إنقطاع التيار الكهربائي عن عدد من البلدة.



وناشد الأهالي شركة كهرباء لبنان إصلاح الأعطال في أسرع وقت تمهيدًا لعودة التيار الكهربائي إلى منازلهم.



