طفلان قضيا بانفجار جسم مشبوه أثناء لهوهما بالثلج في عرسال...

طفلان قضيا بانفجار جسم مشبوه أثناء لهوهما بالثلج في وادي حميد في عرسال

قتلت الطفلة ف. الأطرش (12 سنة) وشقيقها ع. الأطرش (10 سنوات) اثناء لعبهما بالثلج ظهر اليوم، إثر انفجار جسم مشبوه في محلة وادي حميد في بلدة عرسال من مخلفات التنظيمات الإرهابية. وتم نقل الجثتين الى مستشفى عودة في البلدة.



وتتولى عناصر من القوى الأمنية التحقيق في الحادث.