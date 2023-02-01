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خسائر وانهيار حيطان دعم في الحقول والمنازل العاصفة
أمن وقضاء
2023-02-01 | 10:06
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خسائر وانهيار حيطان دعم في الحقول والمنازل العاصفة
خسائر وانهيار حيطان دعم في الحقول والمنازل العاصفة
أدت العاصفة التي تضرب لبنان الى خسائر فادحة في بساتين الحمضيات والموز، وتسببت الرياح العاتية باقتلاع الخيم البلاستيكية، اضافة الى المزروعات والخضار.
ونتج عن العاصفة التي ترافقت مع امطار غزيرة مصحوبة بحبات برد كبيرة، تفاقم الخسائر في القطاع الزراعي عموماً، وانهيارات في الحقول الزراعية وحيطان الدعم كما بعض المنازل في مدينة صور.
وشهدت المنطقة الساحلية الممتدة من منطقة الحسب في صور، ما يسمى شاروق هواء خلف أضرارا جسيمة بالمحال التجارية على جانبي طريق بلدة دير قانون رأس العين.
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