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تحضيراً للقيام بأعمال تخريبية.. سوري عمد على تصوير عدة أماكن بتكليف من مشغّل خارج لبنان

تحضيراً للقيام بأعمال تخريبية.. سوري عمد على تصوير عدة أماكن بتكليف من مشغّل خارج لبنان

أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص، السوري (م.د.) لتصويره عدة أماكن منها مصنع في إحدى القرى الجنوبية وشارع في مدينة صيدا تحضيراً للقيام بأعمال تخريبية، وذلك بتكليف من مشغّل خارج لبنان.



وكان المشغّل قد أرسل للموقوف مبالغ مالية عبر مكتب لتحويل الأموال.