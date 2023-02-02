قام بالإشتراك مع آخرين بسرقة أموال ومجوهرات من منزل جارته ومفرزة إستقصاء الجنوب توقف الفاعلين

قام بالإشتراك مع آخرين بسرقة أموال ومجوهرات من منزل جارته ومفرزة إستقصاء الجنوب توقف الفاعلين

بتاريخ 4-1-2023، إدعت سيدة ضد مجهول بجرم الدخول إلى منزلها الكائن في مدينة صيدا دون كسر وخلع، وبسرقة مبلغ مالي قدره /7800/ دولار أميركي بالإضافة إلى مصاغ ذهبية بقيمة تزيد عن /3000/ دولار أميركي.



وعلى أثر ذلك وبنتيجة المتابعة التي تقوم بها مفرزة إستقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي لمكافحة كافة أنواع الجرائم ومنها السرقة، كلفت المفرزة دورياتها لتكثيف الجهود الإستعلامية للتوصل إلى معرفة الفاعل وتوقيفه.



وبنتيجة المتابعة، تبين أن المدعية كانت قد أضاعت مفاتيح المنزل والسيارة قرب البناء الذي تسكن فيه قبل حوالي الأسبوعين من عملية السرقة، حيث جرى الإشتباه بأحد جيرانها الذي أفاد بعد السرقة بعدة أيام بمعلومات مغايرة للمعلومات الأولية التي أفاد بها في يوم السرقة.



وبالتاريخ ذاته، تم توقيفه مع شركائه وهم:

- ح. ع. (من مواليد عام 1997، لبناني)

- م. س. (من مواليد عام 1997، فلسطيني)

- ع. س. (من مواليد عام 1999، فلسطيني).



وبالتحقيق معهم، إعترفوا بإقدامهم على عملية السرقة، وبيع قسم من المجوهرات وإنفاق قسم صغير من المبلغ المالي، حيث ضبِط مبلغ /7420/ دولارًا أميركيًا و/5/ خواتم و/6/ أيقونات وسلسالان من الذهب بعد الدلالة على مكان تخبئتها.



وقد أودعوا مع المضبوطات مخفر صيدا القديمة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناءً على إشارة القضاء المختص.