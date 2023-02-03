يعمل في كاراجات للحدادة والبويا بهدف السرقة ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يلقي القبض عليه

يعمل في كاراجات للحدادة والبويا بهدف السرقة ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يلقي القبض عليه

في إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية للحد من عمليات السرقة من مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين وتوقيفهم، وبعد أن تداولت بعض وسائل التواصل الإجتماعي منذ عدة أشهر صورًا لشخص يعمل لدى "كاراجات" الحدادة والبويا في مناطق مختلفة ومن بعدها يعمل على سرقة السيارات والأدوات التي تستخدم في العمل من داخل تلك "الكاراجات" ويفر إلى جهة مجهولة، تم تحديد مكان تواجد المشتبه به نتيجة عمليات الرصد والتعقب والمتابعة المكثفة، حيث تمكن عناصر المكتب المذكور وفي محلة صبرا من توقيفه، وهو المدعو:

- م. ف. (من مواليد عام 1986، لبناني).



وتم ضبط سيارتين نوع "هيونداي i10" وسيارة نوع "رينو رابيد" أقدم على سرقتها من محلتي الناعمة والنبطية، وكان بصدد تفكيكها وبيع قطعها.



وأعيدت السيارات إلى أصحابها، وأودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه.