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صاعقة تؤدي الى انفجار محول كهربائي في ابار فخر الدين ... ولا مياه!
أمن وقضاء
2023-02-03 | 11:58
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صاعقة تؤدي الى انفجار محول كهربائي في ابار فخر الدين ... ولا مياه!
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صاعقة تؤدي الى انفجار محول كهربائي في ابار فخر الدين ... ولا مياه!
صاعقة تؤدي الى انفجار محول كهربائي في ابار فخر الدين ... ولا مياه!
تعرض محول التغذية الكهربائية التابع لبئر رقم 7 من أبار فخر الدين عصر اليوم، الى صاعقة، تسببت بإنفجاره وتعطله.
هذا الأمر ادى ايضا إلى إنقطاع المياه عن البلدات التي تتغذى منه.
وناشد الأهالي مؤسسة الكهرباء الاسراع الى اصلاح العطل لكي يستمر تشغيل ضخ المياه الى السكان.
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