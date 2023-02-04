توقيف مشتبه به بجرم ترويج وتعاطي المخدرات في طرابلس (صورة)

قوى الأمن: توقيف مشتبه فيه بجرم ترويج وتعاطي المخدرات في طرابلس



أوقف عناصر مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي- طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، في محلة القبة - طرابلس، مشتبه فيه بجرم ترويج وتعاطي المخدرات، ويدعى: م. ح. (من مواليد العام 1998، لبناني)، وضبطت بحوزته 159 غ قائم من مادة السالفيا، و250 حبة كبتاغون مقسمة داخل 6 أكياس، وكمية من حشيشة الكيف ودفتر ورق لف سجائر، مبلغ مالي وقدره 1,700,000 ل.ل. و4$.



وأكّدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.