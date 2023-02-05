أطلق النار باتجاه أحد الأشخاص وكاد أن يرديه قتيلاً ثمّ لاذ بالفرار... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بكمين محكم!

إليكم تفاصيل ما حصل...

أفادت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ، بأنه بتاريخ 30-1-2023 وفي بلدة جرجوع قضاء النبطية، أقدم مجهول على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه المواطن (ح. ح.، من مواليد عام 1993) ما أدى لإصابته في صدره ورقبته نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات للمعالجة، وقد عثر في مكان الحادث على هاتف خليوي تم ضبطه. كما تبيّن أن الضحية من أصحاب السوابق الجرمية وبحقه مذكرة توقيف بجرم الإتجار بالمخدرات.



وبحسب بلاغ هذه المديرية العامّة، فإنه على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية مطلق النار وكشف ملابسات الحادثة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة وفي خلال ساعات إلى تحديد هويته، ويدعى: ع. أ. (مواليد عام 2001، لبناني) وثبت تورطه بقضايا مخدرات بالاشتراك مع (ح. ح.).



وبالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، رصدت إحدى دوريات الشعبة (ع. أ.) على متن "توك توك" لون أحمر في بلدة زبدين حيث عملت على توقيفه بكمين محكم وضبطت الآلية، وبتفتيشه عثرت بحوزته على حقيبة بداخلها المسدس الحربي الذي جرى استخدامه في عملية إطلاق النار، كمية من مادة حشيشة الكيف، ميزان الكتروني وورق لف سجائر.



وبتفتيش منزل (ح. ح.) تم ضبط حوالي 5 كلغ من مادة حشيشة الكيف موضبة داخل أكياس صغيرة زنة كل كيس حوالي 100 غ، ميزان كهربائي، كمية من ورق اللف، كمبيوتر محمول، وشرائح تخزين "USB" ومفاتيح سيارات.



وبالتحقيق معهما، اعترف (ع. أ.) بتورطه بقضايا مخدرات بالاشتراك مع الأول، وبإقدامه على محاولة قتل الأخير وإطلاق النار عليه من المسدس الحربي المضبوط، وذلك نتيجة خلاف مادي حصل بينهما. كما اعترف (ح. ح.) ايضا بما نسب اليه لجهة تورطه بقضايا المخدرات.



وأعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن المقتضى القانوني أجري بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.